أثناء افتتاحه مشروعات بالجيزة.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتفقده وافتتاحه عدد المشروعات الصحية والتعليمية في محافظة الجيزة .

وقدم رئيس الوزراء التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال إن جولة اليوم رافقه بها عدد من الوزراء وشملت مشروعات مهمة لأهالي الجيزة لافتا أنه افتتح عيادات روز اليوسف في كفر طهرمس والتي تقد الخدمات الطبية لأهالي المنطقة مشيرا الي ان رافقه أيضا أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لافتا أنه سيتم وضع خطة تنفيذية للمنطقة من إنارة وصرف صحي و نظافة .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه زار مجمعات من المدارس بالمنطقة مشيرا الي ان تم إنشاء هذه المجمعات لخدمة طلاب المنطقة مؤكدا أنه تم إنشاء ١٦ مدرسة لتخفيض كثافة الفصول حيث أن الكثافة كانت ١٠٠ طالب في الفصل اما اليوم الكثافة تصل الي ٤٠ طالب مشيرا الي ان ال١٦ مدرسة تتضمن ٧٠٠ فصل بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه.