محافظ أسيوط يكرم طاقم إسعاف خاطر بحياته لإنقاذ عامل من بئر صرف صحي

كرم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، طاقم هيئة الإسعاف الذي نجح في تنفيذ عملية إنقاذ بطولية لعامل سقط داخل بئر صرف صحي عميقة بأحد مواقع العمل بالمحافظة، مشيدًا بما أظهره أفراد الطاقم من شجاعة وتفاني وإخلاص في أداء واجبهم الإنساني والمهني رغم خطورة الموقف وصعوبة الظروف المحيطة بعملية الإنقاذ.

وأكد محافظ أسيوط أن ما قدمه رجال الإسعاف يعكس المعنى الحقيقي للبطولة والعمل الوطني، ويجسد حجم الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية والإسعافية في التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر بهذه النماذج المشرفة التي تقدم واجبها بكل إخلاص وتضع حياة المواطنين على رأس أولوياتها.

وشمل التكريم الدكتور مصطفى محمد مدير مرفق إسعاف أسيوط، وسعد فتحي سعد مشرف عام المحافظة، وزين العابدين صالح مشرف قطاع جنوب غرب، وعلاء البدري مشرف قطاع جنوب غرب، إلى جانب المسعف بكر هلالي عبدالله، والسائق شعبان مسلم سيد، تقديرًا لدورهم وجهودهم خلال الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط عامل داخل بئر صرف صحي بعمق يقارب 12 متر، وسط ظروف بالغة الخطورة نتيجة الانبعاثات الضارة ونقص الأكسجين داخل البئر، ما استدعى تدخلًا سريعًا من طاقم الإسعاف فور تلقي البلاغ.

وبحسب تفاصيل الواقعة، بادر المسعف بكر هلالي بالنزول إلى قاع البئر فور وصوله إلى الموقع، غير عابئ بالمخاطر المحيطة، في محاولة عاجلة للوصول إلى العامل المصاب وإنقاذه قبل تدهور حالته الصحية، وبعد الوصول إليه، تبين إصابته باشتباه كسر في العمود الفقري والساعد الأيمن، إلى جانب معاناته من صعوبة شديدة في التنفس بسبب نقص الأكسجين.

وفي الوقت نفسه، تولى السائق شعبان مسلم تقديم الدعم من أعلى البئر، حيث قام بإرسال المعدات والأدوات الإسعافية اللازمة باستخدام الحبال، بمساعدة اثنين من زملاء العامل الذين شاركوا في عملية الإنقاذ.

وقام طاقم الإسعاف بتزويد المصاب بالأكسجين، وتثبيته باستخدام البوردة الصلبة والجبيرة الجاهزة والجبيرة العنقية، بالإضافة إلى الحزام العنكبوتي لتأمينه بشكل كامل قبل بدء عملية رفعه من قاع البئر، واستغرقت عملية الإنقاذ نحو نصف ساعة داخل ظروف شديدة الخطورة، وسط متابعة دقيقة لكل خطوات إخراج المصاب من البئر، حتى نجحت الفرق المشاركة في إنقاذه ونقله بأمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ختام التكريم، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لجميع المشاركين في العملية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف الإنسانية والبطولية ستظل محل فخر وتقدير من أبناء المحافظة، لما تعكسه من روح التضحية والانضباط المهني في أصعب الظروف.