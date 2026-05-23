قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة حريصة على تطوير قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان
استقرار أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 6815 جنيهًا
ستبقى دائمًا ملكنا المصري.. ليفربول يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة
مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور: "إيه رأيكم في المنصة؟ متخافوش من الوزير"
من قلب المتحف البريطاني.. زاهي حواس يطلق نداءً عالمياً لاسترداد حجر رشيد
نحلم بإنجاز تاريخي.. تريزيجيه يتحدث عن حظوظ منتخب مصر في مونديال 2026
لبنان.. استشهاد 10 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة
موعد صرف معاشات يونيو 2026.. التفاصيل الكاملة والفئات المستحقة
سيدة في بولاق لرئيس الوزراء: ربنا يسعدك على العيادات الجديدة
معتمد جمال: بكيت بسبب الكونفدرالية.. وكنت أريد تقبيل رأس كل زملكاوي بعد القمة
مشهد غامض في البحر.. مركب يرفع علم فلسطين محمل بالمساعدات دون طاقم
عروض وأسعار لا تصدق.. حملات رقابية على محلات بيع الدواجن المخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تركيب الأكواد التعريفية لمبادرة 100 مليون شجرة

استمرار تركيب الأكواد التعريفية لأشجار مبادرة 100 مليون شجرة بأسيوط
استمرار تركيب الأكواد التعريفية لأشجار مبادرة 100 مليون شجرة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تركيب الأكواد التعريفية للأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة النباتية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التشجير والتوسع في المساحات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات التشجير والحفاظ على الأشجار المزروعة ضمن المبادرات القومية، لما تمثله من أهمية في الحد من التلوث وتحسين البيئة والمظهر الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية للأشجار وتوفير سبل الرعاية والصيانة اللازمة لها لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال توثيق وترقيم الأشجار المزروعة من خلال تركيب أكواد تعريفية تتضمن بيانات كل شجرة، تشمل رقم الشجرة ونوعها وموقعها الجغرافي، وذلك للأشجار المزروعة على طريق أسيوط – سوهاج، بما يسهم في إنشاء منظومة متابعة دقيقة تسهل أعمال الرصد والصيانة والحفاظ على الأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات واضحة للأشجار المزروعة بنطاق المحافظة، بما يساهم في رفع كفاءة المتابعة الدورية وتسهيل أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة الخضراء، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن أعمال تركيب الأكواد التعريفية تتم من خلال إدارة البيئة والقسم الزراعي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وبمتابعة ميدانية من برسوم لحظي مدير إدارة البيئة، وأيوب كرمي مدير قسم الزراعة، لضمان دقة الحصر والتنفيذ وفقًا للمعايير المحددة.

أسيوط الأكواد التعريفية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة الثروة النباتية التشجير المساحات الخضراء التغيرات المناخية الأشجار مشروعات التشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المركبة الفضائية شنتشو-23

الصين تطلق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-23".. غدا

سيتروين 2CV الكهربائية

عودة أسطورية للسيارة الفرنسية الأبطأ لكن بقلب كهربائي

السيارات الغربية المصنعة في الصين

فاينانشيال تايمز: السيارات الغربية المصنعة في الصين تقتحم أسواق أوروبا

بالصور

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد