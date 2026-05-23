محافظ أسيوط: استمرار تركيب الأكواد التعريفية لمبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تركيب الأكواد التعريفية للأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة النباتية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التشجير والتوسع في المساحات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات التشجير والحفاظ على الأشجار المزروعة ضمن المبادرات القومية، لما تمثله من أهمية في الحد من التلوث وتحسين البيئة والمظهر الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية للأشجار وتوفير سبل الرعاية والصيانة اللازمة لها لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال توثيق وترقيم الأشجار المزروعة من خلال تركيب أكواد تعريفية تتضمن بيانات كل شجرة، تشمل رقم الشجرة ونوعها وموقعها الجغرافي، وذلك للأشجار المزروعة على طريق أسيوط – سوهاج، بما يسهم في إنشاء منظومة متابعة دقيقة تسهل أعمال الرصد والصيانة والحفاظ على الأشجار المزروعة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات واضحة للأشجار المزروعة بنطاق المحافظة، بما يساهم في رفع كفاءة المتابعة الدورية وتسهيل أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة الخضراء، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن أعمال تركيب الأكواد التعريفية تتم من خلال إدارة البيئة والقسم الزراعي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وبمتابعة ميدانية من برسوم لحظي مدير إدارة البيئة، وأيوب كرمي مدير قسم الزراعة، لضمان دقة الحصر والتنفيذ وفقًا للمعايير المحددة.