محافظ أسيوط: أندية الوقاية بمراكز الشباب تواصل جهودها لنشر الوعي بمخاطر الإدمان

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الشباب في تنمية وعي النشء والشباب، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج توعوية تستهدف حماية الشباب من مخاطر الإدمان والتعاطي، وإعداد جيل واعي قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب الحمام والغنايم ودير الجنادلة وموشا، نفذت لقاءات توعوية ضمن أنشطة أندية الوقاية من الإدمان تحت عنوان "مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه"، وذلك في إطار خطة دعم الوزارة لنشاط الجوالة والجوالات للعام المالي 2025/2026، التي تنفذها الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاءات شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، حيث تناولت الفعاليات التعريف بالدور الذي تقوم به أندية الوقاية في حماية المجتمع من أخطار المخدرات، إلى جانب التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن "16023" للعلاج والدعم المجاني في سرية تامة.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات تضمنت عددًا من المحاور التوعوية المهمة، من بينها التوعية بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وتنمية المهارات الحياتية لدى الشباب والنشء، فضلًا عن تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية باعتبارها وسائل إيجابية لاستثمار أوقات الفراغ وبناء الشخصية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية داخل مراكز الشباب، لما تمثله من أهمية في دعم بناء الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء، مؤكدًا أن أندية الوقاية تعد من أبرز الأدوات المجتمعية لحماية الشباب من السلوكيات السلبية وتوفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في نشر ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية.