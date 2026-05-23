أحمد طارق: حزين على هبوط الإسماعيلي.. و"اللي يلعب في المحلة يلعب في أي حتة في مصر"

قال أحمد طارق لاعب نادي زد، إنه حزين على هبوط النادي الإسماعيلي، هو أحد أعرق الأندية المصرية وجماهيره كبيرة، وكذلك ناديا الاتحاد السكندري وغزل المحلة، لكن المشاكل والأزمات كبيرة وتتخطى مقدرة إدارات الأندية.

وتابع "طارق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم": شاهدت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري، كانت مواجهة قوية للغاية، شكل الجماهير في المدرجات كان رائعًا، نفسي كل مباريات الدوري تكون هكذا، اللعب وسط تلك الجماهير يمنحك دوافع أكبر ويجعلك تلعب كورة مختلفة.

وأضاف: أتشرف إني كنت لاعبًا في نادي غزل المحلة وأنني لعبت وسط هذه الجماهير الكبيرة والعظيمة، هو نادي عريق وله تاريخ كبير وجماهير من أقوى الجماهير في الدلتا.

وواصل: "اللي يلعب في المحلة يقدر يلعب في أي حتة في مصر"، جمهور المحلة عظيم، هو لا يصنع ضغوطات على فريقه، بالعكس هو داعم بكل قوة ويمنحك دوافع وحوافز كبيرة للقتال للفوز من أجل النادي وأجلهم، وهم يستحقون ذلك.

وأردف: اعتبر تواجدي في غزل المحلة من أفضل المواسم في مشواري الكروي، اللعب وسط هؤلاء الجماهير شيء جميل، كان موسمًا مميزًا، عدت بعده إلى بيتي نادي زد، وقدمت موسمًا جيدًا هذا الموسم، واتطلع للتواجد في مكان أكبر الموسم القادم.

واختتم أحمد طارق حديثه: الكورة في مصر بتحب الجماهير، تواجد أندية الشركات والمؤسسات رفع الرواتب والأجور وأضاف بعدًا جديدًا للمنافسة، لما مواجهة نادي جماهيري مختلفة تمامًا، الجمهور يمنحك رهبة وروح ويجعلك تقدم كورة مختلفة، وهذا عكس ما تشعر به وأنت تواجه نادي غير جماهيري.