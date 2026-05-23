قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطريقة الشرعية لتوزيع الأضحية.. لا نسب إلزامية والصدقة على الأقارب أولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء؛ ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب والأصدقاء، وثلث للفقراء والمساكين، هو تقسيم مستحب ومتعارف عليه لتحقيق التوازن والتكافل الاجتماعي، لكنه ليس فرضًا أو أمرًا ملزمًا شرعًا.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المضحي له الحرية في توزيع الأضحية بالطريقة التي يراها مناسبة، سواء بزيادة نصيب الفقراء أو الأقارب أو الاحتفاظ بجزء أكبر لأهل بيته، طالما تحقق أصل شعيرة الأضحية بالذبح والإطعام.

وأشار إلى أن الأقارب الفقراء أولى بالصدقة والإحسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة”، مؤكدًا أن دعم الأقارب المحتاجين يحقق أجر الصدقة وصلة الرحم معًا.

وأضاف أن بعض الأقارب قد يكونون متعففين ولا يطلبون المساعدة رغم حاجتهم، وهو ما يجعل مراعاتهم وإيصال لحوم الأضاحي إليهم من أفضل صور التكافل خلال أيام العيد.

كما بيّن أن احتفاظ صاحب الأضحية بمعظم اللحم لنفسه جائز شرعًا، خاصة إذا كانت الأضحية كبيرة، ولا إثم عليه في ذلك، إلا أن التوسع في التصدق والإهداء يزيد من الأجر والثواب، ويعزز معاني الرحمة والتراحم بين الناس في أيام العيد.

الأزهر الشريف الأضحية تقسيم الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير شئون إيرانية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لدفع طهران نحو اتفاق جديد

صورة أرشيفية

ناقد فني: مهرجان كان هذا العام أكثر فنية.. وهيمنة السينما التجارية تراجعت

لبنان

خبيرة: التصعيد في الجنوب اللبناني جزء من مشروع إقليمي لإعادة تشكيل موازين القوى

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد