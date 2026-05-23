خبيرة: التصعيد في الجنوب اللبناني جزء من مشروع إقليمي لإعادة تشكيل موازين القوى

قالت الدكتورة حياة الحريري خبيرة في الشؤون الإقليمية، إن ما يشهده جنوب لبنان من تصعيد عسكري، إلى جانب فرض عقوبات أمريكية على بعض الشخصيات اللبنانية، يعكس استمرار حالة الضغط السياسي والعسكري في المنطقة، في ظل مسارات تفاوضية مرتقبة في واشنطن على المستويين الأمني والسياسي.

وأوضحت الحريري، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التطورات الحالية ليست منفصلة، بل تأتي ضمن مسار ممتد منذ بداية الحرب، معتبرة أن هناك مشروعًا إسرائيليًا واضحًا في لبنان والمنطقة، بالتوازي مع توجه أمريكي لإعادة رسم موازين القوى وخرائط النفوذ في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ما يجري في لبنان وفلسطين وسوريا يدخل ضمن إطار أوسع يهدف إلى إنهاء وجود المجموعات أو «الميليشيات المسلحة»، مشيرة إلى أن هذه التحركات تُستخدم كجزء من ترتيبات أمنية شاملة لإعادة تشكيل الواقع الإقليمي.

وأكدت «الحريري» أن إسرائيل تستفيد من التوقيت الحالي لتعزيز تحركاتها، مستندة إلى ما تعتبره إخفاقات لبنانية سابقة في معالجة ملف سلاح حزب الله، لافتة إلى أن إسرائيل باتت ترى نفسها في موقع تفوق ميداني يتيح لها الاستمرار في التصعيد وعدم التراجع في المرحلة الحالية.

