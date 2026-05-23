الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رغبة نادي الزمالك في ضم حارس مرمى نادي الجونة خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يستهدف التعاقد مع محمد علاء الموسم المقبل".

وكان قد كشف أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن النادي تلقى مفاوضات من نادي الزمالك في بداية هذا الموسم لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق.

وتابع: تواجد محمد علاء مع منتخب مصر شيء فخر لنادي الجونة، وهو يستحق ذلك، وهو من مواليد 99، ولاعب محترف، ترك كل شيء في يد النادي، واللاعب تلقى العديد من العروض في بداية الموسم.

وواصل: الزمالك فاوض محمد علاء في بداية الموسم، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ولكن ما زال اللاعب يعمل على نفسه، ومن الوارد حال وجود مفاوضات بنهاية الموسم من الزمالك لضم محمد علاء؛ أن نطلب أحد حراس مرمى الزمالك، ولكن إدارة الجونة تميل إلى الحصول على مبالغ مالية.