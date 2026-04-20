مدرب الجونة: الزمالك فاوضنا في بداية الموسم لضم محمد علاء حارس الفريق

قال أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، إن النادي تلقى مفاوضات من نادي الزمالك في بداية هذا الموسم لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق.

وأوضح بيبو، في تصريحات مع كريم رمزي، على راديو “ميجا إف إم”، أن مباراة الإسماعيلي بالأمس لم تكن سهلة، وعدم فوزنا بأي مباراة على ملعبنا منذ فترة؛ كان عامل لينا قلق".

وأضاف: اتفقت مع اللاعبين أن نعمل على اللعب مع السبعة الكبار، وحاولنا واجتهدنا ولكن فشلنا في التواجد بينهم، ولكن هدفنا إنهاء الدوري في أول 3 مراكز في مجموعة الهبوط.

وتابع: تواجد محمد علاء مع منتخب مصر شيء فخر لنادي الجونة، وهو يستحق ذلك، وهو من مواليد 99، ولاعب محترف، ترك كل شيء في يد النادي، واللاعب تلقى العديد من العروض في بداية الموسم.

وواصل: الزمالك فاوض محمد علاء في بداية الموسم، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ولكن ما زال اللاعب يعمل على نفسه، ومن الوارد حال وجود مفاوضات بنهاية الموسم من الزمالك لضم محمد علاء؛ أن نطلب أحد حراس مرمى الزمالك، ولكن إدارة الجونة تميل إلى الحصول على مبالغ مالية.