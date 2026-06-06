أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

قال الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك دفع مبالغ كبيرة لشراء عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو، وقبلهم محمود جهاد أيضا، والثلاثي بـ110 مليون جنيه تم دفعهم لنادي فاركو.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: الـ110 مليون جنيه تم دفعهم لنادي فاركو، لحل أزمة القيد، والنادي الابيض في حال رغبته في بيع الثلاثي لن يحقق الاستفادة المالية لأنهم لا يلعبوا بصفة مستمرة، وأي تجربة يكون لها إيجابيات وسلبيات.

وأضاف: جون إدورد قام بالتعاقد مع عدد من الصفقات التي لم تنجح، ومن الصعب تسويقها، باستثناء عدي الدباغ وشيكو بانزا وخوان بيزيرا، وهناك جزئية يتحدث فيها مع مسئولي الزمالك بأن هناك لاعبين تتقاضى رواتب عالية ولا تشارك مع الفريق.

وزاد: محمد أسامة طبيب الزمالك كان يحصل على 50 ألف جنيه شهريًا، بينما يحصل الطبيب الإسباني جيرارد أوسو يتقاضى بما يعادل نصف مليون جنيه شهريًا وهو رقم كبير وهناك شكاوى من بعض اللاعبين بسببه.

وواصل: عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في نادي الزمالك، تم تعيينه في النادي الذي يعاني من إيقاف قيد، ويحصل على راتب 200 ألف جنيه شهريًا من الزمالك، وهذه الأموال يتم دفعها رغم المعاناة المالية وإيقاف القيد.

وأردف: نادي الزمالك تدرب في الكلية الحربية والذي يتم تأجيره بمليون جنيه شهريًا، من أجل تغيير الأجواء، وهناك لاعبين أجانب مثل شيكو بانزا لا يعرفون مقر نادي الزمالك من الأساس.. وبالتالي التكلفة الخاصة بالتأجير 12 مليون جنيه سنويًا. والبعض يقول أنه تم تخفيض المبلغ لـ10 مليون جنيه وسط الأزمة المالية.