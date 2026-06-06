محمد كمال: مكاسب فنية كبيرة أمام تونس وتجهيزات لكأس الأمم الأفريقية

أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، رضاه عن المكاسب التي حققها الفريق خلال المباراة الودية أمام منتخب تونس، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني استفاد بشكل كبير من اللقاء على المستويين الفني والتكتيكي في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

إشادة بدعم اتحاد الكرة

وجه محمد كمال الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، تقديرًا للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد للمنتخب الوطني النسائي.

وأوضح المدير الفني أن توفير جميع الإمكانات اللازمة للجهاز الفني واللاعبات ساهم في تنفيذ برنامج الإعداد بالشكل المطلوب، وهو ما يساعد المنتخب على الظهور بصورة قوية خلال المرحلة المقبلة.

تألق المحترفات ومزدوجات الجنسية

وأشار كمال إلى أن المباراة شهدت منح الفرصة لعدد من اللاعبات المحترفات ومزدوجات الجنسية من أجل تقييم مستواهن الفني والبدني، مؤكدًا أن جميع اللاعبات قدمن أداءً مميزًا ونجحن في إثبات قدراتهن.

وأضاف أن ظهور هذه العناصر بصورة جيدة يمثل مكسبًا مهمًا للمنتخب، خاصة أنهن يمتلكن خبرات متنوعة من الاحتراف الخارجي، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

استفادة كبيرة رغم قوة المنافس

وأوضح المدير الفني أن منتخب تونس يعد من المنتخبات القوية في القارة الأفريقية، حيث يضم عددًا من اللاعبات المحترفات ويتمتع بمستوى فني مرتفع، الأمر الذي جعل المباراة ذات قيمة فنية كبيرة.

وأكد أن الجهاز الفني لم يكن ينظر فقط إلى النتيجة، بل كان يركز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواجهة، مشيرًا إلى أن الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل منح اللاعبات دفعة معنوية مهمة.

أفكار جديدة في الودية الثانية

واختتم محمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيواصل تجربة عدد من الجمل التكتيكية والخطط الفنية خلال المباراة الودية الثانية أمام تونس، من أجل الوقوف على أفضل طريقة لعب قبل الاستقرار على الشكل النهائي للمنتخب، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بأفضل جاهزية ممكنة