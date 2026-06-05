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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد كمال يشكر اتحاد الكرة على دعم منتخب السيدات

منتخب السيدات
منتخب السيدات
رباب الهواري

وجه محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، رسالة شكر وتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال المعسكر الحالي للفريق استعدادًا لخوض المباراتين الوديتين أمام المنتخب التونسي يومي 5 و8 يونيو، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وأكد المدير الفني أن الاتحاد المصري لكرة القدم وفر جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح المعسكر الحالي، وساهم في تهيئة الأجواء المناسبة أمام الجهاز الفني واللاعبات من أجل تحقيق أكبر استفادة فنية قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.

إشادة بالدعم وتوفير الإمكانات

وقال محمد كمال، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن المعسكر الحالي يمثل خطوة مهمة في إطار التحضيرات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: “أتوجه بالشكر إلى اتحاد الكرة على إقامة معسكر الإعداد الخاص بكأس أمم أفريقيا، وتوفير كل سبل النجاح للجهاز الفني واللاعبات، بما يساعدنا على تنفيذ البرنامج الفني بالشكل المطلوب”.

ثقة كبيرة في مواهب الكرة النسائية

وأشار المدير الفني إلى أن الكرة النسائية المصرية تمتلك العديد من العناصر الواعدة القادرة على تحقيق الإضافة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الفنية والبدنية العالية.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبات والاستفادة من المواهب الموجودة، بما يساهم في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل القارية.

هدفنا تشريف الكرة المصرية

واختتم محمد كمال تصريحاته بالتأكيد أن جميع أفراد المنظومة داخل المنتخب يسعون لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقديم مستوى يليق باسم مصر وجماهيرها.

وقال: “لدينا ثروة كبيرة من المواهب، ونسعى بكل قوة لتقديم شيء يليق باسم مصر، وتحقيق ظهور مشرف في البطولات المقبلة، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده الكرة النسائية المصرية خلال السنوات الأخيرة”

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