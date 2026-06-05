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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لودية البرازيل.. درس خصوصي من حسام حسن لخط هجوم منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة في معسكره المقام بولاية أوهايو الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والتي تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويولي الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء الهجومي للفراعنة خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المونديال.

محاضرات فيديو ودروس فنية للمهاجمين

خصص حسام حسن عددًا من الجلسات الفنية والمحاضرات بالفيديو للاعبي الخط الأمامي، بهدف شرح نقاط القوة والضعف في المنافسين، إلى جانب تدريب اللاعبين على أفضل السبل لاستغلال المساحات والتحرك السريع في الثلث الهجومي.

كما حرص المدير الفني على تقديم تعليمات فردية لبعض العناصر الهجومية، من أجل رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتحسين فعالية الفريق في إنهاء الهجمات وصناعة الفرص أمام المرمى.

الاعتماد على سرعة صلاح ومرموش وتريزيجيه

ويراهن الجهاز الفني على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الثلاثي محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، خاصة في تنفيذ التحولات الهجومية السريعة والهجمات المرتدة التي قد تشكل سلاحًا مهمًا أمام المنتخبات الكبرى.

ويعمل الجهاز الفني على وضع مجموعة من الجمل التكتيكية التي تساعد اللاعبين على استغلال سرعتهم وقدرتهم على الاختراق، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال المباريات المقبلة.

البرازيل محطة مهمة قبل كأس العالم

وتُعد مواجهة البرازيل اختبارًا قويًا للفراعنة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب المصري للاحتكاك بمدرسة كروية عالمية وقياس مستوى جاهزية اللاعبين أمام منافس من العيار الثقيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في المونديال ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.

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