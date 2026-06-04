أحمد جلال: منتخب مصر يفرض شروطه عالميًا.. والجبلاية تدير الملف باحترافية وتحافظ على المال العام

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال، أن بعثة منتخب مصر التى غادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاستعدادات الخاصة بكأس العالم، سافرت على متن أحدث طائرات شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن البعض انتقد الأمر رغم أنه يليق بقيمة ومكانة المنتخب الوطني.

وأوضح أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن القرار الوزاري الخاص ببعثة منتخب مصر حدد العدد بـ60 فردًا فقط، مؤكدًا أن أي عضو مجلس إدارة يسافر خارج هذه القائمة يتحمل نفقاته بالكامل على حسابه الشخصي وليس على نفقة الدولة أو اتحاد الكرة.

وأضاف أن الحديث عن انتظار أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لتحمل تكاليف تذاكر السفر أو الإقامة أمر غير منطقي، خاصة أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق عوائد مالية ضخمة وصلت إلى نحو 14 مليون دولار لصالح الكرة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإدارة تستحق الإشادة للحفاظ على المال العام وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من قيمة منتخب مصر الكبيرة.

وأشار إلى أن منتخب مصر أصبح يمتلك قيمة تسويقية وفنية كبيرة على المستوى العالمي، في ظل وجود نجوم كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب التصنيف المتقدم للفراعنة بين منتخبات العالم.

وتحدث أحمد جلال عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أنهما يقدمان عملاً مختلفًا وهادئًا داخل المنتخب، موضحًا أن حسام حسن نجح في تقديم أفكار فنية وخطط تكتيكية مميزة أعادت الاستقرار للمنتخب الوطني.

وأضاف أن محمد صلاح يشعر براحة نفسية وفنية كبيرة مع حسام حسن، سواء على المستوى الإداري أو الفني، وهو ما انعكس على أجواء المنتخب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قائد الفراعنة سبق وأكد أن معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة يعد من أفضل المعسكرات التي شارك فيها طوال مسيرته.

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح أصبحت قوية للغاية، وهو ما يصب في مصلحة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم.

