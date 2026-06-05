منتخب مصر للكرة النسائية يواصل استعداداته لوديتي تونس

يواصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم النسائية استعداداته المكثفة لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب تونس، اليوم 5 يونيو ثم يوم 8 يونيو الجاري، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر

يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، يستمر حتى 9 يونيو الجاري، تحت قيادة المدير الفني محمد كمال، الذي يسعى للوصول باللاعبات إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض المنافسات القارية المرتقبة.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق بشكل متكامل، من خلال التدريبات اليومية المكثفة، إلى جانب خوض مباريات ودية قوية تمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات قبل البطولة الأفريقية.

محمد كمال يختار 30 لاعبة

وكان محمد كمال قد أعلن قبل أسبوعين قائمة تضم 30 لاعبة للمشاركة في المعسكر الحالي، حيث انطلق التجمع يوم 29 مايو الماضي ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب.

وتضم القائمة مجموعة من أبرز اللاعبات في الدوري المصري، من أندية وادي دجلة، ومسار، والأهلي، والمقاولون العرب، والبنك الأهلي، وإنبي، وبالم هيلز، في إطار حرص الجهاز الفني على الاستفادة من العناصر المميزة القادرة على تمثيل الكرة النسائية المصرية بأفضل صورة.

وديتا تونس محطة مهمة قبل البطولة

تمثل مباراتا تونس اختبارًا فنيًا مهمًا للجهاز الفني، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبات وتقييم مدى استيعابهن للجوانب التكتيكية التي يتم العمل عليها خلال المعسكر.

كما تمنح المواجهتان فرصة لتجربة أكثر من عنصر داخل التشكيل الأساسي، والوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، التي يطمح خلالها المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الذي تشهده الكرة النسائية في مصر خلال السنوات الأخيرة.