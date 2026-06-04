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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة استعدادًا لكأس العالم بالتشيك

منتخب الناشئات
منتخب الناشئات
عبدالله هشام

بدأ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا معسكره المغلق في استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في التشيك خلال شهر يوليو المقبل.

ويأتي المعسكر الحالي في إطار تجهيز اللاعبات فنيًا وبدنيًا للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض منافسات البطولة العالمية، حيث وضعت لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة برنامجًا مكثفًا يتضمن عددًا من المعسكرات الخارجية والمباريات الودية القوية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى إسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو، لإقامة معسكر تدريبي بمدينة مالجا، يتخلله خوض أربع مباريات ودية، حيث يواجه المنتخب منتخبي إسبانيا والتشيك، بالإضافة إلى مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار.

وعقب انتهاء المعسكر الإسباني، تعود البعثة إلى مصر لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.

ومن ألمانيا، تتوجه بعثة منتخب مصر مباشرة إلى التشيك للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو.

ويتم إعلان القائمة الأولية التي تسافر إلى إسبانيا قبل يوم 9 يونيو المقبل، حيث ستضم البعثة المتجهة إلى إسبانيا 14 لاعبة.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد محروس مديرًا فنيًا، ويعاونه نهال سعد المدرب العام، وماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق، فيما ينضم كلا من أحمد كامل وعمر هشام ومحمد يونس وسمر جودة لقضاء فترة معايشة في المعسكر، حيث يسعى الجهاز الفني لتقديم أفضل إعداد ممكن لبطل أفريقيا وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

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