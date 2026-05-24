تكريم فريق السلة تحت 10 سنوات بالأهلي

أقام قطاع ناشئي كرة السلة بالنادى الأهلى برئاسة الكابتن مودى الجارحي، حفلا لتكريم فريق الناشئين تحت 10 سنوات , تقديرا لجهود اللاعبين ونجاحهم فى تحقيق الفوز والتصدر خلال الموسم المنتهي. كان فريق الناشئين تحت 10 سنوات حقق انتصارات مميزة خلال الموسم الماضي ، وقدم أداءا مميزا بقيادة الكابتن إسلام على المدير الفنى لقطاع ناشئين السلة بالنادى الأهلى والكابتن عبد الرحمن الشافعي مدرب الفريق .

وضم فريق ناشئي الأهلى اللاعبين : يوسف رامى ، كريس تامر ، يوسف شربيني ، ياسين إسلام ، على محمود ، يونس عصمت ، عبد الرحمن كريم ، مروان رامى ، زين الدين الجمال ، يونس محمود ، ممدوح محمد ، يوسف محمد ، عمر أحمد ، ياسين أحمد ، آدم محمد ، زياد محمد ، آدم محمود ، حسن طارق ، أحمد فؤاد ، فارس خالد ، سيف باسم ، أنس أحمد ، سليم محمد ، كريم عمر ، أحمد زكريا ، إسلام رامى .

عمل الجهاز الفنى بجهد كبير على إعداد اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا بصورة متكاملة لضمان تقديم أفضل أداء خلال الموسم وأثناء المباريات مع مختلف الفرق بمسابقات " ميني باسكت " التابعة لمنطقة القاهرة لكرة السلة .