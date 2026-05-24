هالاند يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج

توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة خلال 4 مواسم.

وسجل هالاند 27 هدفًا هذا الموسم، بفارق 5 أهداف عن إيجور تياجو، مهاجم برينتفورد، صاحب المركز الثاني.

وحقق هالاند الجائزة موسمي 2022-2023 و2023-2024، عقب انتقاله إلى السيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2022.

وضاعت الجائزة من هالاند في الموسم الماضي فقط، وذهبت إلى الفرعون المصري محمد صلاح.

وسجل هالاند رقمًا قياسيًا بلغ 36 هدفًا في موسمه الأول، قبل أن يسجل 27 هدفًا في الموسم التالي.

أرقام هالاند

ولا يتفوق على هالاند في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة سوى الثنائي تييري هنري ومحمد صلاح، بعدما حصل عليها كلا منهما 4 مرات، بينما حقق آلان شيرار وهاري كين الجائزة 3 مرات أيضًا.

ويُعد هالاند اللاعب الوحيد في تاريخ مانشستر سيتي الذي يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعدما تقاسم كارلوس تيفيز الجائزة مع ديميتار برباتوف في موسم 2010-2011، بينما سجل سيرجيو أجويرو 26 هدفًا في موسم 2014-2015.

ووصل هالاند إلى 112 هدفًا في 132 مباراة بالدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في ديسمبر 2025.