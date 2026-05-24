في بيان رسمي.. مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي عن تقدمها باستقاله جماعية.

ونشر الإسماعيلي في بيان رسمي :" نرفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير تمسكا بموقفها ومبادئها

واضاف :" وقد رفض الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتابع :" وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها على أن يتم صباح غد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة، إذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره."