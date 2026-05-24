الدوري كان ناجحا.. رابطة الأندية المحترفة تهنئ اتحاد الكرة

وجهت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسالة تهنئة لـ اتحاد الكرة بعد ختام الموسم الحالي من الدوري المصري 2025-2026.

وأكدت رابطة الأندية، في بيان رسمي، اليوم: "يتقدم مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالشكر والتقدير لاتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بختام منافسات الدوري، معربين عن الامتنان العميق لتهنئة الاتحاد بنجاح المسابقة".

وأضافت: "وتقدر رابطة الأندية، روح التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتتطلع إلى استمرار التعاون وتوحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة؛ بما يخدم صالح الأندية، ونجاح مسابقة الدوري، وتطوير الكرة المصرية بشكل عام".

وواصلت الرابطة بيانها: "كما تتمنى الرابطة، التوفيق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن في مهمته نحو كأس العالم 2026، وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية".