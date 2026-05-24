مصدر داخل اتحاد الكرة يكشف الموقف القانوني للأهلي حال التقدم بشكوى ضد الزمالك

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن الموقف القانوني حال تقدم الاهلي بشكوى ضد الزمالك بشان الىخصه الافريقية

واكد المصدر في تصريحات صحيفه :وفقاً للوائح .. لا يحق للنادي الأهلي شكوى الزمالك بخصوص الرخصة الأفريقية لانه ليس من الأندية الدائنة التي متداخلة معه في قضايا بالفيفا

وكان شوبير أكد “الأهلي يُجهز ملفًا قانونيًا بموقف الزمالك وقضاياه الدولية ومديونياته لاستخدامه في حالة حصول النادي على رخصة المشاركة الأفريقية بشكل غير قانوني”



وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق: "اتحاد الكرة لن يستطيع منح الزمالك الرخصة إلا بعد إنهاء كل القضايا وبمستندات رسمية، والأهلي يُجهز ملفًا كاملاً بموقف الزمالك ومُصمم على أن تسير الأمور بالشكل الرسمي".