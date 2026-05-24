بعد الفوز بالدوري.. خالد الغندور يتساءل: أين رعايات وإعلانات لاعبي الزمالك؟

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلًا واسعًا بعد تعليقه على تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري، متسائلًا عن انعكاس الفوز بالبطولة على الجوانب التسويقية والإعلانية الخاصة بالنادي ولاعبيه.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «بعد فوز الزمالك بالدوري المصري هل سنرى إعلانات للاعبي الزمالك؟ وهل ستصبح رعاية الزمالك كبيرة وتضاهي الأهلي؟ وهل الفوز بالبطولات ملوش قيمة إلا مع الأهلي فقط؟ وهل ده يحدث في أي دوري في العالم أن تكون الإعلانات لنادٍ واحد ولاعبي نادٍ واحد فقط رغم شعبية الزمالك؟».

وتفاعل عدد كبير من جماهير الكرة المصرية مع تصريحات الغندور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لوجهة نظره بشأن الفوارق التسويقية والإعلانية بين الأندية الكبرى، وبين من يرى أن سوق الإعلانات والرعايات يرتبط بعوامل متعددة، من بينها الاستمرارية والنجاحات الرياضية والجماهيرية.