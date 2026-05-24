نجم الزمالك السابق عن زيزو: متوقعتش أنه يروح الأهلي

تحدث صلاح سليمان عن انتقال أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان يتوقع رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء، لكنه لم يكن يتخيل انتقاله إلى الغريم التقليدي.

وقال صلاح سليمان خلال ظهوره في برنامج “مان تو مان” مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: “كنت عارف إن زيزو ماشي من الزمالك، بس متوقعتش إنه يروح الأهلي”، مشيرًا إلى أنه كان يرفض تمامًا تصديق الأحاديث التي انتشرت بين الجماهير بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وأضاف: “كنت بقول للناس اللي كانت بتقول إن زيزو هيروح الأهلي.. إنتوا بتقولوا أي كلام”.

وأكد سليمان أن زيزو يُعد لاعبًا مهمًا وقدم الكثير مع الزمالك خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه يشعر بالحزن لرحيله عن الفريق الأبيض، لكنه لا يرى أن الأمر يستحق حالة الغضب الكبيرة التي ظهرت بين الجماهير، قائلًا: “زعلان أكيد إنه مشي من الزمالك بس مش مقهور يعني عادي”.

كما كشف نجم الزمالك السابق عن تفضيلاته الفنية في مشاهدة اللاعبين، موضحًا أنه لا يستمتع كثيرًا بطريقة لعب زيزو، بينما يفضل متابعة أداء إمام عاشور وحسين الشحات بسبب أسلوبهما المهاري ولمساتهما الفنية داخل الملعب.