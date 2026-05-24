أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة

أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن تعديل اللوائح أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة إذا كان الهدف منه تصحيح الأخطاء وتطوير المسابقة.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إنه لم يكن مؤيدًا لفكرة إلغاء الهبوط خلال الموسم الماضي، مشددًا على ضرورة تطبيق الهبوط في الموسم الحالي حتى لا تتكرر الأزمات الخاصة بشكل الدوري وعدد الأندية المشاركة.

وأضاف أن استمرار الدوري بمشاركة 21 ناديًا أمر غير طبيعي، مؤكدًا أنه لا توجد أي دولة في العالم تدير مسابقة دوري بهذا العدد الفردي من الأندية.

وأوضح أحمد مجاهد أنه كان يتمنى إقامة الدوري الموسم المقبل بالنظام الطبيعي المعتاد، من خلال الذهاب والإياب، للحفاظ على قوة وعدالة المنافسة.

وعن احتمالية هبوط الإسماعيلي، أكد مجاهد أن الهبوط أمر طبيعي في كرة القدم، مستشهدًا بهبوط نادي وست هام في الدوري الإنجليزي من قبل، موضحًا أن الأندية الكبيرة ليست بعيدة عن هذا الأمر.

كما كشف مجاهد عن إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه سيفكر في خوض الانتخابات حال عدم ترشح هاني أبو ريدة.