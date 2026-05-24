أحمد مجاهد: دمج الأندية «تهريج».. ومعتمد جمال صنع ملحمة مع الزمالك في ظروف صعبة

شنّ أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، هجومًا على مقترح دمج بعض الأندية، مؤكدًا رفضه الكامل للفكرة، واصفًا الأمر بأنه “تهريج” ولا يمكن تطبيقه في كرة القدم المصرية.

وقال «مجاهد» في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن معتمد جمال يُعد أحد أبناء المنتخبات المصرية، ويمتلك خبرات كبيرة، مُشيدًا بما قدّمه مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن معتمد جمال نجح في تحقيق لقب الدوري مع الزمالك رغم وجود منافسة قوية من مدربين كبار، مؤكدًا أن المدرب قدّم “ملحمة” مع الفريق الأبيض في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي.