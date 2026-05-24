الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

الراحل حسن يوسف ونجله عمر
الراحل حسن يوسف ونجله عمر
محمد بدران

وجّهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، رسالة إلى نجليها محمود وعمر حسن يوسف، بمناسبة حصول نادي الزمالك على درع الدوري هذا الموسم، وذلك عقب ظهور أحدهما في برنامج رياضي تحدث فيه عن النادي.

وقالت شمس البارودي في منشورها: «مبروك يا كل زملكاوي.. مبروك يا عمر حسن يوسف ومبروك يا محمود حسن يوسف»، معربةً عن سعادتها بما يقدمه أبناؤها من محتوى وتحليل رياضي مرتبط بكرة القدم.

وأشارت إلى أن نجلها عمر حسن يوسف سبق له اللعب في صفوف نادي الزمالك مع منتخب الناشئين تحت 18 عامًا، مؤكدةً أن حب النادي والرياضة بشكل عام كان جزءًا من تربية أبنائها.

وأضافت أن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف كان له دور كبير في غرس حب الرياضة وكرة القدم داخل الأسرة، خاصة عشق نادي الزمالك، لافتةً إلى أنه حرص على دعم أبنائه وتشجيعهم على ممارسة اللعبة وفهمها.

وجاء منشورها بالتزامن مع نشرها مقطع فيديو لنجلها عمر خلال ظهوره في برنامج “صوت الزمالك”، حيث تحدث عن تتويج الفريق بدرع الدوري، وهو ما دفع والدته للإشادة بأدائه، قائلةً إنها استمتعت بتحليله وبدأت تفهم كرة القدم من خلاله، بعدما كانت لا تهتم بتفاصيلها سابقًا.

واختتمت منشورها برسالة دعم وفخر بأبنائها، مؤكدةً إعجابها بطريقة عرضهم وتحليلهم للأحداث الرياضية، واصفةً أسلوبهم بأنه يجمع بين الوعي والذكاء في تناول كرة القدم.

غادة عبد الرازق

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض

رانيا يوسف

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد

