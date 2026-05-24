حسين ياسر المحمدي: الزمالك أسكت كل التوقعات.. و«بيزيرا» صنع الفارق مع الفريق

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دورًا كبيرًا في دعم الفريق طوال الموسم، مشددًا على أن مساندة الجماهير كانت أحد أهم أسباب تتويج الأبيض بلقب الدوري، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق.

وأضاف المحمدي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل، أن الزمالك نجح في التغلب على العديد من التحديات والأزمات خلال الموسم، قبل أن يرد بقوة على كل التوقعات التي رشحته لإنهاء الموسم في المركز الثالث، مؤكدًا أن الفريق أثبت شخصيته بحصد لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن التتويج بالدوري يُعد إنجازًا تاريخيًا يُحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحًا أن لاعبي الزمالك يستحقون الإشادة بعد المستوى القوي والروح القتالية التي ظهروا بها حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

كما أشاد المحمدي بالمدير الفني خوان بيزيرا، مؤكدًا أنه قدم موسمًا مميزًا مع الزمالك، ونجح في صناعة الفارق بفضل شخصيته الفنية وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى والضغوط المختلفة.