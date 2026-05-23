هيثم فاروق : الزمالك صنع ما يشبه المعجزة هذا الموسم

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، تواجده حاليًا في العاصمة الإنجليزية لندن لحضور ليلة وداع محمد صلاح مع ليفربول، مشيرًا إلى أن الحدث يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.



وقال فاروق في تصريحاته لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل إن الزمالك صنع ما يشبه المعجزة هذا الموسم بعد نجاحه في التتويج ببطولة الدوري رغم كل الظروف والتحديات التي واجهت الفريق، مؤكدًا أن ما تحقق يُحسب للاعبين والجهاز الفني والجماهير التي لم تتخل عن الفريق في أصعب الأوقات.



وأضاف نجم الزمالك السابق أن جماهير الزمالك سطرت ملحمة تاريخية هذا الموسم من خلال الدعم المستمر والمساندة القوية في جميع المباريات، مشددًا على أن الجماهير كانت أحد أهم أسرار نجاح الفريق وتحقيق البطولة.



وأوضح فاروق أنه يشعر بفخر كبير بما قدمه الزمالك هذا الموسم، لافتًا إلى أنه التقى بعدد من جماهير النادي في لندن، والجميع يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد التتويج بلقب الدوري، في مشهد يعكس مدى شعبية وعشق جماهير القلعة البيضاء لناديها في مختلف أنحاء العالم.