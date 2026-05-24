بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القابوطي بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارات الإسعاف.



واستقبل مستشفى الزهور جثماني كل من محمد مصطفى مصطفى أحمد، وحسن إبراهيم عبد الفتاح، عقب وفاتهما متأثرين بإصابتهما في الحادث، بينما جرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية للمصابين.

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.



وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساته.