محافظ بورسعيد: ملتقيات التوظيف تحقق الاستقرار المهني والمعيشي للشباب

شهد محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون، اليوم، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي أقيم بقاعة البوريفاج ببورسعيد، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة لأبناء محافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد - خلال الفعاليات - بإقامة ملتقى توظيف شهري بديوان عام المحافظة مع مشاركة جميع الشركات والهيئات والمصانع بهدف توفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب بمختلف التخصصات ودعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بملف التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتمكينهم، مؤكد علي أن المحافظة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تلائم مختلف التخصصات والمؤهلات.

وأشار إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل حلقة وصل مباشرة بين الشباب الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المختلفة بما يسهم في تسهيل إجراءات التوظيف وفتح مجالات جديدة أمام الشباب لتحقيق الاستقرار المهني والمعيشي.

وشهد الملتقى مشاركة 16 شركة ومصنعًا من القطاع الخاص لتوفير 692 فرصة عمل متنوعة في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية، والملابس الجاهزة، والدهانات، والاتصالات، والتأمين، والمطاعم، والورق والكرتون، والأدوات الكهربائية، والخدمات البترولية، والسياحة والترفيه، وغيرها من المجالات، حيث تم استقبال طلبات التوظيف وإجراء مقابلات مباشرة مع الشباب المتقدمين.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار تنظيم ملتقيات التوظيف بصورة دورية لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.