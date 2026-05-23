بورسعيد تنهي 40٪ من أعمال تطوير ساحة النصر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة “ساحة النصر” بحي المناخ، والأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع المطاعم وكورنيش بورسعيد السياحي ومكتبة مصر العامة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و الدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير “ساحة النصر” ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الهوية

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير نحو 40٪، فيما تقام الساحة والميدان على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع بما يساهم في خلق متنفس حضاري وسياحي متميز لأهالي بورسعيد وزائريها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تخطيط الميدان، مع الالتزام بإبراز الهوية البصرية المميزة لمدينة بورسعيد في مختلف عناصر التطوير، مؤكدا علي أن منطقة ساحة النصر تعد من أبرز المناطق الحيوية المطلة على كورنيش بورسعيد وتمثل واجهة حضارية وسياحية هامة للمحافظة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمنح مهلة شهر لمنتفعي مجمع المطاعم لسداد المستحقات المالية في إطار التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمنطقة.

ووجه المحافظ كذلك بدراسة إعداد تصور متكامل لإقامة عدد من المطاعم بالمنطقة، بما يدعم النشاط السياحي والترفيهي ويعزز الاستفادة من الموقع المتميز المطل على الكورنيش.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، لتشمل تطوير الأرضيات وأعمال اللاندسكيب، وتحديث منظومة الإضاءة باستخدام أحدث النظم، بما يحقق الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة ويوفر بيئة متكاملة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مؤكدا علي استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التنفيذ لضمان تحقيق أفضل مستوى من التطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.