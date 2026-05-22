الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال اجتماع موسع بالديوان العام وحضور النواب محافظ بورسعيد ووزيرى الرياضة و التخطيط يتابعون مستجدات استاد المصري

محمد الغزاوى

عقد الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة و الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعٱ، اليوم الجمعة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارة السادة الوزراء لبورسعيد  لمتابعة عدد من المشروعات الرياضية والشبابية الجاري تنفيذها بالمحافظة

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي ومستجدات الأعمال الإنشائية بمشروع استاد النادي المصري الجديد، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية الرياضية ودعم الأندية الشعبية، والعمل على توفير منشآت رياضية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية

وزير التخطيط يعلن التصديق على صرف 200 مليون جنيه لدعم مشروع استاد النادي المصري

حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، وقيادات مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي ومسؤولي شركة "وادي النيل" للمقاولات والاستثمارات العقارية بصفتها الجهة المنفذة للمشروع، فضلاً عن استشاري المشروع

محافظ بورسعيد يعلن صرف 100 مليون جنيه بصفة عاجلة لتسريع وتيرة العمل في مشروع ستاد النادي المصري

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة واستشاري المشروع عرضاً تقديمياً حول الموقف التنفيذي الحالي ومكونات المشروع، متضمناً معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، وما تم تنفيذه من أعمال إنشائية وتجهيزات، إلى جانب عرض المراحل المقبلة الخاصة باستكمال الأعمال والتشطيبات النهائية، بما يتوافق مع أحدث المواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة بشأن آليات تذليل أية تحديات أو معوقات قد تؤثر على سير العمل، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية كافة، وضمان استمرار التدفقات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد

وفي هذا السياق، أعلن وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم  التصديق على صرف 200 مليون جنيه لدعم مشروع استاد النادي المصري، كما أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد عن صرف مبلغ 100 مليون جنيه بصفة عاجلة دعماً لمشروع استاد النادي المصري الجديد، وذلك استكمالاً للدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة للمشروع القومي، بهدف تسريع وتيرة العمل ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع استاد النادي المصري يمثل أحد المشروعات الرياضية الكبرى التي تحظى بأهمية خاصة لدى أبناء المحافظة وجماهير النادي المصري، باعتباره صرحاً رياضياً وتنموياً يعكس حجم ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير مختلف أوجه الدعم لضمان خروج المشروع بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي المصري ومكانة بورسعيد الرياضية

ومن جانبهما، أكدا وزيرا التخطيط والشباب والرياضة أهمية المشروع باعتباره إضافة قوية لمنظومة البنية الرياضية المصرية، مشيرين إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أجيال رياضية واعدة

ومن المقرر أن تتضمن جولة الوزيرين بالمحافظة تفقد مشروع استاد النادي المصري الجديد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية بالموقع، إلى جانب زيارة منشآت كلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد، وتفقد الصالة المغطاة وحمام السباحة الأوليمبي، فضلاً عن متابعة أعمال المدينة الرياضية والمدينة الشبابية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وخطط التشغيل والتطوير.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والتكامل بين وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة بورسعيد، لدعم المشروعات الرياضية والتنموية وتعظيم الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتطوير البنية التحتية على مختلف المستويات

