محمد الغزاوي: 72 مشروعًا يتم تنفيذها على أرض الواقع ببورسعيد

أكد محمد الغزاوي، مراسل صدى البلد من بور سعيد، أن التنمية في بورسعيد تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من المسؤولين بالمحافظة، موضحًا أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد يقوم بتنفيذ مشروعات كثيرة في وقت واحد من أجل أهالي بورسعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن هناك 72 مشروعًا يتم تنفيذها على أرض الواقع في أكثر من منطقة ببورسعيد، وأن أعمال التطوير تمتد أيضًا إلى مناطق سكنية يرجع تاريخها إلى حرب أكتوبر.

ولفت إلى أن الوحدات السكنية تشهد تطويرًا لبعض الطرق، وتوصيل شبكات الصرف الصحي، والعمل على توفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير مشروعات جديدة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تهتم بالمحاور المرورية، حيث يجري تطويرها بشكل مستمر، إلى جانب إنشاء محاور مرورية جديدة، ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، فضلًا عن تطوير شبكات الإنارة.

وأوضح أن المحافظة تقوم بزراعة بعض النباتات على الطرق التي يتم تطويرها، كما تستعد لافتتاح كوبري النصر العائم الجديد، الذي يُعد إضافة مهمة تربط بين بور سعيد وبور فؤاد.

وأشار إلى أن هناك مشروعات بالمحافظة تم الانتهاء منها بنسبة 80%، بينما يجري تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى حاليًا، بما يسهم في تحقيق الأفضل لأهالي بورسعيد.

وكشف أن المحافظة تستقبل اليوم أشرف صبحي ووزير التخطيط، لمتابعة أعمال استاد النادي المصري الجديد، الذي قارب على الانتهاء، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر للانتهاء من تنفيذ الاستاد، وأن ما يحدث يحقق طفرة كبيرة لأهالي بورسعيد.