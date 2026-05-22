تكنولوجيا وسيارات

أرخص دولة يمكنك شراء iphone 17 Pro Max .. هل تعرفها؟

قسم التكنولوجيا

يعد هاتف آيفون الذكي الأشهر في العالم من بين الهواتف الأكثر مبيعاً نظراً لما يقدمه من تجربة ذكية عبر نظام ios، لكن يعيب منتجات آبل ارتفاع سعرها، خاصةً الإصدارات الأحدث منها مثل iphone 17 Pro Max، لكن هل تعرف أنه بإمكانك الحصول عليه بأقل سعر ممكن في العالم ؟

يمكنك الحصول على هاتف iphone 17 Pro Max مقابل سعر 63.453 جنيهاً مصرياً وهي قيمة سعر الهاتف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، البالغ ثمنه 1099 دولاراً أمريكياً، ومن ثم دفع الضريبة الجمركية الخاصة به من خلال منصة “تليفوني”.

وبعد الحصول عليه من خلال المتجر الرسمي لـ آبل في أمريكا، تبلغ ضريبة هاتف iphone 17 Pro Max حالياً 31.228 جنيهاً، ليصبح سعر الهاتف 94.681 جينهاً.

وبهذه الطريقة تكون قد حصلت على هاتف iphone 17 Pro Max بأقل سعر على مستوى العالم، مع أقوى عتاد وضعته آبل الأمريكية في هواتفها الذكية.

جدير لاذكر أن هاتف آيفون 17 برو ماكس قد تم الكشف عنه رسمياً في شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تكشف آبل الأمريكية النقاب عن آيفون 18 بروماكس في شهر سبتمبر المقبل، ضمن حدثها الأبرز.

الأسعار الجديدة لضريبة ورسوم آيفون الجمركية

iPhone 17 Pro Max رسومه 31228 جنيهاً

 Apple iPhone 17 Pro رسومه 26303 جنيهاً

 Apple iPhone Air رسومه 24408 جنيهاً

iPhone 17 رسومه 18135 جنيهاً

iPhone 16 Pro Max رسومه 25935 جنيهاً

 iPhone 16 Pro رسومه 21757 جنيهاً

 iPhone 16 Plus رسومه 18705جنيهاً 

 iPhone 16 رسومه 17400 جنيهاً

iPhone 15 Pro Max رسومه 23095 جنيهاً

iPhone 15 Pro رسومه 19945 جنيهاً

iPhone 15 Plus رسومه 16598 جنيهاً

iPhone 15 رسومه 14748 جنيهاً

iPhone 14 Pro Max رسومه 20044 جنيهاً.

iPhone 14 Pro رسومه 18213 جنيهاً.

iPhone 14 Plus رسومه 14768 جنيهاً

iPhone 14 رسومه 13681 جنيهاً

iPhone 13 Pro Max رسومه 15515 جنيهاً

iPhone 13 Pro رسومه 12612 جنيهاً

iPhone 13 رسومه 9117 جنيهاً

iPhone 13 Miniرسومه 7976 جنيهاً

iPhone 12 Pro Max رسومه 11224 جنيهاً

iPhone 12 Pro رسومه 9157 جنيهاً

iPhone 11 Pro Max رسومه 5916 جنيهاً

iPhone 11 رسومه 3350 جنيهاً

طريقة معرفة ضريبة هاتفك؟

1-آيفون

من الإعدادات (Settings)، ثم عام (General)، واختر حول (About)، ستجد رقم IMEI.

2- أندرويد

ادخل رمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI، أو عبر الإعدادات (Settings)، ثم حول الهاتف (About Phone)، و الحالة (Status)، ستعثر على  رقم IMEI.

3- الهواتف العادية

ادخل رمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI مباشرة.

طريقة سداد ضريبة الهاتف

1- حمل تطبيق “تليفوني”

لأندرويد من خلال جوجل بلاي  عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا، ولـ آيفون عبر أب ستور   عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا.

ادخل رقم IMEI الخاص بهاتفك، وفي حالة كانت عليك رسوم جمركية سيمكنك سدادها.

2- اذهب لبوابة مصر الرقمية، وعمل حساب وكلمة سر، وبعد الانتهاء مباشرة، ارجع للتطبيق مرة أخرى وتسجل دخول الحساب اللذي دشنته لتسدد الرسوم.

3- بواسطة بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية، ستدفع الضريبة وسيعمل هاتفك في ثواني بكامل كفائته وهو معفي من أي رسوم أخرى.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
هاندا أرتشيل
