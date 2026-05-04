سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

يعد هاتف آيفون 17 برو ماكس واحد من بين أقوى الهواتف الذكية الرائدة إن لم يكن أفضلها، لذلك يسعى الكثيرون لاقتناء أي من إصداراتها لمميزة، ولكن سعره المرتفع يجعل التشريحات للنسخة المصغرة منه آيفون 17 برو أو النسخة العادية آيفون 17.

وبعد السعر الجديد للرسوم الجمركية على iphone 17 Pro Max البالغة 31228 جنيهاً مصرياً، بلغ سعر الحالي لهاتف آيفون 17 برو ماكس بداية من 106 ألف حتى 107.700 جنيهاً مصرياً.

شهدت أسعار آيفون 17 بروماكس ارتفاعات على مدار الأشهر الماضية، حيث ارتفع سعره الرسمي من 75 ألف جنيه فقط حتى 107.700 جنيهاً مصرياً.

إذا كنت ترغب في شراء الهاتف من داخل مصر سيكون معفي الضريبة، وكما ذكرنا مسبقاً كم سيتراوح سعره، أما في حالة الشراء من الخارج سيكون سعره عالمياً 1199 دولاراً أمريكياً مايعادل 64.326 وبعد احتساب الضريبة والرسوم الجمركية البالغة 31.228 جنيهاً، سيصل سعره إلى 95.554 جنيهاً.

يذكر أن هاتف آيفون 17 برو ماكس قد تم الكشف عنه رسمياً في شهر سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تكشف آبل الأمريكية النقاب عن آيفون 18 بروماكس في شهر سبتمبر المقبل، ضمن حدثها الأبرز.