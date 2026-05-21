محافظ بورسعيد يوجه ببحث ملفات الرعاية الاجتماعية وفرص العمل ودعم ذوى الهمم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم.

وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء المحافظة والعمل على سرعة التعامل مع المشكلات والقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الدورية للاستماع إلى المواطنين وحل مشكلاتهم

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة التي شملت ملفات الرعاية الاجتماعية، وفرص العمل، والتسكين، والتظلمات الوظيفية، والمشكلات الخدمية، حيث وجه بسرعة دراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

و في قطاع الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، استمع المحافظ لعدد من الطلبات المتعلقة بتوفير مصادر دخل وتحسين الظروف الاقتصادية لبعض الحالات الإنسانية، والتي تضمنت طلبات لتخصيص حظائر أو أكشاك، فضلًا عن شكاوى تتعلق بعدم الحصول على محال بديلة عقب مشروعات التطوير، حيث وجه المحافظ بسرعة مراجعة الملفات ودراسة مدى أحقية الحالات واتخاذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وفيما يتعلق بملف التشغيل والحقوق الوظيفية، استمع المحافظ إلى طلبات لتوفير فرص عمل لبعض الحالات من ذوي الهمم والحاصلين على مؤهلات جامعية، إلى جانب مطالب بتثبيت بعض العاملين ودراسة أوضاعهم الوظيفية، فضلًا عن طلبات للنقل الوظيفي أو العودة للعمل، حيث وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية العمل لبحث الطلبات وإيجاد الحلول المناسبة في ضوء اللوائح المنظمة.

كما ناقش المحافظ عددًا من الشكاوى المرتبطة بالمعاشات والتأمينات، والتي تضمنت تظلمات بشأن وقف صرف معاشات أو وجود مديونيات تأمينية مرتبطة بمركبات متوقفة عن العمل، موجهاً بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لفحص الموقف القانوني والإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وفقًا للقانون.

وفي قطاع الخدمات والمرافق، استمع المحافظ إلى شكاوى خاصة بوجود منشآت مخالفة تتسبب في إزعاج المواطنين أو تمثل بؤرًا للتلوث، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بوجود نزاعات داخل بعض العقارات السكنية، حيث وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة مراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين.

واستعرض المحافظ عدداً من الشكاوى المتعلقة بالقطاع التعليمي، والتي شملت تظلمات بشأن أعمال المراقبة والانتدابات الخاصة بالمعلمين وظروفهم الصحية، فضلًا عن شكاوى تتعلق بنتائج أحد الأكاديميات التعليمية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بدراسة الشكاوى من خلال الجهات المختصة وبحثها وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستماع المباشر للمواطنين باعتباره أحد أهم أدوات قياس جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى سرعة الاستجابة للشكاوى وتلبية الاحتياجات وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

واختتم محافظ بورسعيد بالتأكيد على حرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر المنصات الرسمية والتعامل الفوري معها، بما يعزز جسور الثقة ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين المواطن والجهاز التنفيذي

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.