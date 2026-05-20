شرق بورسعيد.. حلم يتحول إلى واقع ومشروع عملاق يعيد رسم خريطة التنمية في مصر

سلط الإعلامي أسامة كمال الضوء على مشروع تنمية شرق بورسعيد، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC» المذاع عبر قناة dmc، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مصر، واصفًا إياه بأنه حلم بدأ يتحقق على أرض الواقع، ومحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ليس فقط في منطقة قناة السويس، بل على مستوى الدولة بأكملها.

مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي

وأوضح كمال أن المشروع يأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مركز صناعي وتجاري ولوجستي عالمي، بما يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

بنية متكاملة تخدم أهداف التنمية

وأشار إلى أن المشروع القومي يمتد على مساحة تقدر بنحو 50 مليون متر مربع، ويتضمن مجموعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى إنشاء بنية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتشمل مناطق سكنية متكاملة إلى جانب تنفيذ 6 أرصفة بحرية جديدة بطول يصل إلى 5 كيلومترات.

حركة الملاحة والخدمات اللوجستية

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا حفر قناة جانبية جديدة بطول 8.5 كيلومتر وعمق يبلغ 18.5 مترًا، بما يسهم في رفع كفاءة حركة الملاحة والخدمات اللوجستية داخل المنطقة.

تجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى

وفيما يتعلق بأعمال التنفيذ، أوضح أسامة كمال أن مؤسسات الدولة تؤدي دورًا محوريًا في إنجاز المشروع، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ وتجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، والتي تمتد على مساحة 16 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

قاعدة اقتصادية وصناعية جديدة

وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة اقتصادية وصناعية جديدة تسهم في خلق فرص عمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.