بعد حسم الدوري .. أول تعليق طريف من محمد هنيدي لجماهير الزمالك

احتفل الفنان محمد هنيدي بتتويج فريق نادي الزمالك ببطولة الدوري العام للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وقال هنيدي في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «وأخيرًا ضحكت لنا الدنيا.. إحنا أبطال الدوري».



وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.