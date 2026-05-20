وسط عائلته.. الأسطورة حسن شحاته يحتفل بفوز الزمالك بالدوري

حرص حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، على الاحتفال مع أسرته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية من مرحلة التتويج، بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ونشر كريم حسن شحاتة عبر حسابه على موقع “فيس بوك” صورًا توثق احتفال “المعلم” مع أسرته بالإنجاز، وسط أجواء من السعادة والفرحة الكبيرة بتتويج الزمالك باللقب.

وحسم الزمالك بطولة الدوري رسميًا بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة مع بيراميدز والأهلي، قبل أن ينجح الفريق الأبيض في إنهاء الموسم في الصدارة والتتويج بالدرع.

وبهذا التتويج، رفع الزمالك رصيده إلى 15 لقبًا في بطولة الدوري الممتاز، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في مواسم: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2014، 2021، 2022، وأخيرًا 2025.

كما استعاد الزمالك مقعده في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام 3 سنوات، عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.