ساعات فاصلة في المنطقة.. سمير فرج يكشف مفاجأة بشأن إيران والتحركات القادمة

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن تحركات سياسية وعسكرية خلف الكواليس، عادت الشائعات لتتصدر المشهد مجددًا بشأن وجود خطة أمريكية سرية لإسقاط النظام الإيراني، عبر إعادة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى واجهة الأحداث السياسية.

ومع تداول أنباء عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى إيران، بدأت التساؤلات تتزايد حول ما إذا كانت المنطقة تقترب بالفعل من تسوية سياسية، أم أن الأمور لا تزال غامضة.

وفي هذا السياق، علّق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، على تلك الأنباء المتداولة، مؤكدًا أن ما يُثار حول وجود مخطط أمريكي لإعادة أحمدي نجاد إلى المشهد “لا يتجاوز كونه كلام أفلام سينما قديمة”، على حد وصفه.

“لا أحد يعلم الحقيقة حتى الآن”

وأوضح سمير فرج أن الحديث المتداول حاليًا لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدًا أن المشهد لم تتضح معالمه بشكل كامل حتى الآن، خاصة مع استمرار الاتصالات والتحركات السياسية في المنطقة. وأضاف أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه زيارة وزير الدفاع الباكستاني المرتقبة إلى إيران، معتبرًا أن تلك الزيارة قد تحمل مؤشرات مهمة بشأن مستقبل الأزمة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الحديث عن قرب التوصل إلى حل سياسي تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لكن دون الوصول إلى اتفاق حقيقي على أرض الواقع. وقال إن هناك الكثير من التصريحات والتسريبات التي يتم تداولها، لكن لا يمكن الجزم بصحتها قبل ظهور نتائج رسمية وواضحة.

ترقب إقليمي وتحركات خلف الكواليس

وتابع فرج أن الأوضاع الحالية شديدة التعقيد، خاصة في ظل تضارب المواقف الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن السؤال الأهم حاليًا يتمثل في موقف الولايات المتحدة من أي تسوية محتملة، وهل ستوافق على خطوات تهدئة حقيقية أم ستستمر الضغوط السياسية في المنطقة.

كما شدد على أن ما يجري الآن يجب التعامل معه بحذر شديد، لأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتداخل فيها المصالح العسكرية والسياسية والدبلوماسية بصورة كبيرة، وهو ما يجعل أي توقعات نهائية سابقة لأوانها.

ومع استمرار الجدل حول مستقبل العلاقات الإيرانية الإقليمية، تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي أن المشهد لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات. وبين حديث عن حلول قريبة وتسريبات عن خطط سرية وتحركات دبلوماسية متسارعة، يظل الشارع السياسي في حالة ترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة، خاصة مع انتظار نتائج الزيارة الباكستانية وما إذا كانت ستقود بالفعل إلى انفراجة حقيقية أم مجرد جولة جديدة من المفاوضات غير المكتملة.