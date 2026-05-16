حسن شحاتة يدعم الزمالك قبل المواجهات الحاسمة في الموسم

أكد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق  ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق الأبيض، وذلك خلال تصريحات عبر فيديو دعم فيه النادي وجماهيره قبل المرحلة الحاسمة من الموسم، مشددًا على أن اللاعبين يمتلكون القدرة على إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات المنتظرة.

وأوضح شحاتة أن لاعبي الزمالك اعتادوا الظهور في الأوقات الصعبة، وأنهم يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الفترة الحالية، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يحيط بالفريق في كل المباريات.

إشادة بجماهير الزمالك ودورها الكبير

وأشاد حسن شحاتة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها دائمًا السند الحقيقي للفريق، حيث تحرص على مؤازرة اللاعبين بأعداد كبيرة وفي مختلف الظروف، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية داخل الملعب.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تستحق الفرحة بعد المساندة المستمرة للفريق طوال الموسم، مؤكدًا أن اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة.

ثقة كاملة في الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال

كما أعرب نجم منتخب مصر السابق عن ثقته الكاملة في معتمد جمال والجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنهم يمتلكون الخبرات والقدرة على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمباريات المقبلة.

وأضاف أن الجميع داخل الزمالك يعمل بروح واحدة من أجل تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على المنافسة بقوة وحصد البطولات هذا الموسم.

رسالة تحفيزية لتحقيق الدوري والكونفدرالية

واختتم حسن شحاتة تصريحاته برسالة دعم وتحفيز للاعبي الزمالك، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية، وإهداء الجماهير فرحة كبيرة تليق باسم وتاريخ النادي الأبيض

