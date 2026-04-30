اشتغلوا ... رسالة حاسمة من حسن شحاته لحسام حسن

وجه حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر الاسبق رساله إلى حسام حسن المدير الفنى للمنتخب.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" من خلال برنامج “أوضة اللبس”:" أنا السبب فى تواجد حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بعد رحيل روى فيتوريا".

وأضاف “قيادة حسام حسن، لمنتخب مصر جميلة وسهلة وبسيطة، لكن هو بس يبطل كلام كتير فى الإعلام”.

وتابع: "الكلام الكتير بيأثر على حسام وإبراهيم حسن، لأنه بيؤخذ على الكلام بتاعهم، كلامهم مادة دسمة للإعلام».

واختتم: “اشتغلوا متتكلموش كتير، الكلام الكتير ممكن يضيع شغلكم”