الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

القمة 132.. غياب 5 نجوم سوبر في الأهلي أمام الزمالك| أسماء مفاجأة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 5 نجوم سوبر أمام الزمالك وهم:

محمد هاني للإيقاف والمغربي يوسف بلعمري للإصابة والأنجولي يلتسين كامويش بسبب رؤية فنية ومحمد سيحا حارس المرمى لأسباب صحية وياسر إبراهيم للإصابة.

ويختتم مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب تدريباته استعدادا للقمة رقم 132 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات فيما حسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:
1- الزمالك – 50 نقطة
2- بيراميدز – 47 نقطة
3- الأهلي – 44 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة
5- المصري – 37 نقطة
6- إنبي – 36 نقطة
7- سموحة – 37 نقطة

