تشكيل الأهلي المتوقع لقمة الزمالك في بطولة الدوري

يستعد الجمهور المصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة، في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات “أون سبورت” بشكل حصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بعد خسارة تاريخيه وكارثية أمام بيراميدز بنتيجة 3-0 لتتراجع حظوظه في المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة القمة أمام الزمالك:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أحمد مصطفى زيزو.