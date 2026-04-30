ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والزمالك في القمة

سقط النادي الأهلي خسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك بطموحات الاقتراب من المركز الثاني في قمة بطولة الدوري بعد خسارته أمام بيراميدز الجولة الماضية.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالتالي:

1- الزمالك – 50 نقطة

2- بيراميدز – 47 نقطة

3- الأهلي – 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

5- المصري – 37 نقطة

6- إنبي – 36 نقطة

7- سموحة – 37 نقطة