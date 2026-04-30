أمير هشام يكشف كواليس أزمة عضوي مجلس الزمالك بشأن التذاكر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما حدث داخل اجتماع مجلس الزمالك لم يرتقي لمشادة بين أعضاء المجلس، لكن الموضوع أن المناقشة شهدت خلافًا في وجهات النظر، والمناقشة شهدت حدة إلى حد ما بين الأعضاء.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه:السبب هو موضوع تذاكر لقاء الأهلي والزمالك يوم الجمعة، والمواجهة بالطبع من تنظيم الزمالك، وهو المسئول عن التذاكر مع شركة تذكرتي.

وأضاف: أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك كان يعتقد أن حصة تذاكر النادي، تأتي كـ"دعوات" واستفسر حول إمكانية بيع التذاكر، ورد عليه العضو الآخر بأنه لا يعلم شيئا بخصوص تلك التذاكر وأن الزمالك يدفع مقابل تلك الدعوات، فمن يرغب في الحصول على أي دعوات لابد أن يدفع فلوسها.

وأكمل: الموضوع تم حله سريعًا وقام الأعضاء بشرح الملف الخاص بالتذاكر للعضو، لينتهي الموقف في النهاية، وكانت مجرد مناقشة حادة ولم يرتقي لمشادة كما تردد.