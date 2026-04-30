شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي

تحدث شوقي غريب نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، عن تعادل الزمالك أمام نادي إنبي، موضحًا أن ثبات التشكيل كان أحد أهم مميزات الفريق في الفترة الماضية.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك اعتمد على تشكيل شبه ثابت خلال المباريات الأخيرة، وهو ما جاء نتيجة محدودية الخيارات المتاحة داخل قائمة الفريق.

وأشار إلى أن التغييرات التي طرأت على التشكيل الأساسي وكذلك التبديلات خلال مواجهة إنبي أثرت على توازن الفريق، وكانت من الأسباب الرئيسية في التعادل أمام الفريق البترولي.

وأضاف غريب أنه كان يفضل استمرار الجهاز الفني على نفس التشكيل الذي حقق الانتصارات في المباريات السابقة، دون إجراء تعديلات، للحفاظ على الانسجام والاستقرار الفني داخل الفريق.