علاء ميهوب: السوشيال ميديا تشتت تركيز لاعبي الأهلي

حمّل علاء ميهوب، نجم ومدرب الأهلي الأسبق، مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من مسؤولية تراجع تركيز لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الحديث المتكرر عن العقود والرواتب أصبح عاملًا مؤثرًا بشكل سلبي داخل الفريق.

وأوضح أن هذا الضجيج الإعلامي خلق حالة من التشويش الذهني لدى اللاعبين، ما انعكس على أدائهم داخل الملعب.

قلق من أجواء غرفة الملابس

أعرب ميهوب عن استيائه من الأجواء الحالية داخل غرفة ملابس الأهلي، مؤكدًا أنها لم تعد كما كانت في السابق. وقال إن الفريق كان يتميز بروح جماعية عالية، يسودها المرح والتفاهم، سواء في أوقات الفوز أو الخسارة. وأضاف أن اللاعبين كانوا يدعمون بعضهم البعض دائمًا، لكن الوضع الحالي يشير إلى وجود توتر وعدم صفاء في النفوس، وهو أمر لم يعتد عليه داخل القلعة الحمراء.

شدد ميهوب على ضرورة تجنب أي صراعات داخل غرفة الملابس، معتبرًا أن استقرار الفريق نفسيًا هو أحد أهم عوامل النجاح. وأكد أن استمرار الحديث عن الأمور المالية عبر السوشيال ميديا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية، ما يهدد انسجام الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

في سياق حديثه، أثنى ميهوب على محمود حسن “تريزيجيه”، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين غيرة وحماسًا على الفريق، لما يمتلكه من روح قتالية وعزيمة داخل الملعب. في المقابل، وجّه انتقادات لأداء أحمد سيد “زيزو”، مشيرًا إلى تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وعدم ظهوره بالشكل المتوقع، وهو ما يثير القلق قبل المواجهات الكبرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري، في مباراة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب