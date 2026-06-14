«سافر بره مصر وخد المجوهرات معاه».. ضحية الزواج العرفي تؤكد: لاعب كرة شهير شاهد على العقد | نص التحقيقات

كشفت سيدة في أقوالها أمام جهات التحقيق تفاصيل شكواها ضد أحد الأشخاص، مؤكدة أنها تعرفت عليه خلال عام 2025 عن طريق مكتب تشغيل للعمل في مجال التغذية، قبل أن تتطور العلاقة بينهما لاحقًا إلى زواج عرفي – بحسب أقوالها – واستمرت العلاقة لعدة أشهر.

وأوضحت الشاكية أنها كانت تقيم داخل الفيلا محل إقامة الطرف الآخر بمنطقة التجمع الخامس، حيث كانت تقوم بمهام متعلقة بنظام التغذية، مشيرة إلى أن العلاقة تطورت لاحقًا بينهما، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من الخلافات.

وأضافت أنها خلال فترة الإقامة كانت تحتفظ ببعض المشغولات الذهبية داخل غرفتها بالفيلا، قبل أن تتفاجأ – وفق روايتها – باختفائها في مارس 2026، لتبدأ في الاستفسار عنها، حيث أخبرها الطرف الآخر بأنه أخذها معه أثناء السفر وسيعيدها لاحقًا.

وتابعت أن العلاقة شهدت توترًا لاحقًا، تخللتها خلافات واتصالات متبادلة انتهت بعودتها إلى مصر، لافتة إلى أنها توجهت إلى الجهات المختصة لتحرير شكوى تتعلق باختفاء المشغولات الذهبية، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لسماع أقوال الأطراف واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت نص أقوالها كالأتي:

س: ما هي تفاصيل شكواك ؟

ج: اللي حصل اني اتعرفت على كابتن مشهور لاعب كرة قدم في ٢٠٢٥/٤/٢٧ وكان ساعتها بيلعب في النادي الأهلي والتعارف كان عن طريق مكتب للتشغيل علشان هو كان محتاج حد للتغذية وبالفعل رحت وعملتله نظام تغذية وكنت مقيمة معاه هو ومراته وعياله وباباه ومامته في الفيلا بتاعته اللي هو مأجرها اللي في التجمع الخامس وبعدين العلاقة تطورت ما بينا واتجوزنا عرفي يوم ٢٠٢٥/١١/٢٤ وكنت برده مقيمة معاهم في البيت بس اتجوزنا من ورا مراته.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أن عقد الجواز شاهد عليه اثنان أشرف بن شرقي وجابلي عُقد طقم ألماظ وخاتم وانسيال وكوليه صغير كمهر ليّا واستمرت العلاقة الزوجية ما بيننا من ٢٠٢٥/١١/٢٤ حتى ٢٠٢٦/٣/١٦ وكان في الفترة ديه جابلي هدايا عبارة عن خاتم وسلسة وحلق واسورة ذهب وكنت شايله المجوهرات ديه في علبة مجوهرات في دولابي الخاص في الفيلا في أوضتي وبعدين في ٢٠٢٦/٣/١ جوزي جاله عقد إعارة للسويد وساعتها قالي مسافر مع جيهان مراته وعياله للمغرب في بيته اللي هناك لحد ما يظبط أموره 3 شهور ويسفرنا أي بلد خارجية ويوم ٢٠٢٦/٣/١ أنا سافرت لأهلي اسكندرية عشان أودعهم قبل ما أسافر وكنت سايبه الذهب في الفيلا اللي مقيمة فيها ولما رجعت يوم ٢٠٢٦/٣/٢ على الفيلا بعد ما جوزي سافر عشان ألم حاجتي وأسافر مع مراته وعياله على المغرب فوجئت أن العلبة اللي فيها المجوهرات مش موجودة فكلمت جوزي سألته على الحاجة فقالي أنا أخدتها معايا وأنا مسافر ولما أشوفك هدهالك فقولتله خلاص تمام وسافرت على المغرب أنا ومراته وعياله وبعدين ابتدا كلامه معايا يتغير وطريقة مراته تتغير معايا لحد ما حصلت ما بينا مكالمة في ۲۰۲٦/٣/١٦ شدينا في الكلام مع بعض وقالي فيما معناه إن مش أنا اللي قولتلك تعالي وسافري إنتي اللي رايحة من نفسك وبعدين أنا قولتلهم أنا مسافر وهرجع مصر ومراته ساعتها قالتلي انتي كده خسرتينا فلوس التذاكر وأنا قولتلها إني معنديش مشكلة إني أدفع فلوس التذاكر وبعدين حجزتلي تذكرة ورجعت على مصر ومن ساعتها مش عارفة آخد مجوهراتي اللي سرقها مني وأنا جاية النهاردة علشان اتهمه بسرقة المجوهرات بتاعتي ولكن أنا

مازلت على ذمته.



س: ما هي بادرة تقابلك مع المشكو؟

ج: أنا اتعرفت عليه في ٢٠٢٥/٤/٢٧ وكان ساعتها بيلعب في النادي الأهلي واتعرفت عن طريق مكتب للتشغيل علشان هو كان محتاج حد للتغذية وبالفعل رحت وعملتله نظام تغذية .



س وما هو محل إقامتك آنذاك؟

ج: كنت مقيمة معاه هو ومراته وعياله وباباه ومامته في الفيلا بتاعته اللي هو مأجرها اللي في التجمع الخامس.