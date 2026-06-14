قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم
شلل تام بحركة السكك الحديدية شمال إسرائيل في ساعة الذروة.. تفاصيل
«مش بخاف من حد»| صاحبة واقعة الزواج العرفي من لاعب شهير: «مش هسيب حقي.. ولجأت للقانون لاسترداده» | خاص
ننشر خريطة أماكن تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2026
صحف البرازيل تعترف بقوة المغرب: أسود الأطلس فرضوا شخصيتهم وكشفوا ثغرات السامبا
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
كأس العالم 2026.. إنجلترا تستعيد المعدات المسروقة قبل مواجهة كرواتيا
انخفاض الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر أيام الربيع
كاتب إسرائيلي: ترامب فرض قيوداً واضحة على تحركات نتنياهو
من مدرجات مونديال 2018 إلى إبهار العالم أمام البرازيل.. من هو أيوب بوعدي موهبة المغرب الجديدة؟
إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ثلاثة أيام لهؤلاء .. فترقبوا موعدها غداً
بدء التقديم في المدارس الرياضية من اليوم حتى الخميس القادم.. اعرف الشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نحتفظ بحق التحرّك منفردين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موقف تل أبيب من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
محمد على

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود قلق إسرائيلي بالغ من التوصل إلى تسوية دبلوماسية أو اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كاتس إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران وفقًا لتقديره للمصالح الأمريكية، مؤكدًا أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على المبادئ والتفاهمات المشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف أن تل أبيب تتابع عن كثب مسار الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، في ظل مخاوفها من أي اتفاق قد يؤثر على رؤيتها الأمنية تجاه التهديدات الإقليمية.

ترامب الاحتلال إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

أجهزتك بتفصل والكهرباء بتضعف.. إليك الحل

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في فعالية مصر - أوزبكستان .. حوار الحضارات والتراث

مطار شرم الشيخ

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار شرم الشيخ

بالصور

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

سر طعم العجة المصرية في البيت .. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد