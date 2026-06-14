نحتفظ بحق التحرّك منفردين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موقف تل أبيب من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود قلق إسرائيلي بالغ من التوصل إلى تسوية دبلوماسية أو اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كاتس إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران وفقًا لتقديره للمصالح الأمريكية، مؤكدًا أن إسرائيل تتوقع الحفاظ على المبادئ والتفاهمات المشتركة مع واشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا استمرار الاستعدادات الإسرائيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف أن تل أبيب تتابع عن كثب مسار الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، في ظل مخاوفها من أي اتفاق قد يؤثر على رؤيتها الأمنية تجاه التهديدات الإقليمية.